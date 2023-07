> "Este ultima luna cand mai dam bani" a spus primarul Ion Lungu cu prilejul rectificarii "destul de consistente" a bugetului municipal suceveanEste ultima luna in care Primaria Municipiului Suceava mai acorda fonduri in vederea pregatirii unitatilor de invatamant pentru anul scolar 2023-2024.Avertismentul a fost lansat de primarul Ion Lungu in sedinta deliberativului in care s-au aprobat alocari de sume prin rectificarea diverselor capitole ale bugetului municipal."Pentru invatamant este o ... citeste toata stirea