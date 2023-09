> In cazul serviciilor sociale cu cazare, nivelul mediu al subventiei este 1.000 lei/luna de fiecare persoana asistataAsociatiile, fundatiile si cultele recunoscute in Romania care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala pot depune, pana pe 29 septembrie a.c., ora 14:00, documentatia de solicitare a subventiei pentru anul 2024, acordata in baza Legii nr. 34 din 1998.Anuntul a fost facut de Dan Ionut Adomnitei, directorul executiv al Agentiei Judetene de Plati si Inspectie ... citeste toata stirea