Un adolescent din Suceava l-a luat la pumni pe administratorul unei sali de jocuri de noroc

Administratorul unei sali de noroc dintr-un mall din Suceava a fost lovit, marti seara, de un adolescent in varsta de 17 ani nemultumit ca acesta nu i-a permis accesul in sala (motivand ca este minor).Administratorul salii de jocuri de noroc a sesizat ca a fost agresat prin 112.Echipajul de politie a stabilit ca marti la ora 18:20 un adolescent de 17 ani din Suceava a intrat in sala de jocuri de noroc din incinta unui mall, pentru a juca la aparate.Intrucat este interzis accesul minorilor ... citeste toata stirea