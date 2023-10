Un agricultor din Zvoristea a ajuns la spital cu piciorul stang strivit, dupa ce si l-a prins in tocatorul de porumb.Barbatul efectua sambata dupa-amiaza activitati agricole in extravilanul satului Zvoristea: toca porumb pentru "a face siloz" pentru hrana animalelor, cu un utilaj propriu.La un moment dat, utilajul de tocare al porumbului s-a infundat, motiv pentru care barbatul, fara a-l scoate din functiune, a apasat porumbul cu piciorul. In acel moment utilajul s-a ... citeste toata stirea