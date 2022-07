Un autoturism a ars in totalitate

...dupa ce, in mers, a inceput sa iasa fum de sub scaunul pasageruluiUn autoturism Mercedes C 200 a ars in totalitate, in noaptea de sambata spre duminica, pe drumul comunal DC 35, in localitatea Balcauti.Potrivit anchetei, un tanar de 24 de ani din Horodnic de Jos, in timp ce se deplasa cu masina spre Radauti, pe raza localitatii Balcauti, a constatat ca de sub scaunul din dreapta fata pe care statea o pasagera iese fum.Cei doi au coborat imediat din ... citeste toata stirea