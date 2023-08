> Un pneu al masinii s-a supraincalzit la urcarea unui dealUn autoturism Dacia Logan a ars in totalitate, duminica seara, la Molid, dupa ce un cauciuc s-a supraincalzit pe cand urca in zona sat Molid - Beltag, in apropierea schitului Beltag.Potrivit anchetei politistilor, duminica, in jurul orei 20:50, un barbat din Molid, in timp ce conducea autoturismul marca Dacia Logan pe un teren de piatra, pe o proprietate privata, urcand la deal autoturismul, a inceput sa patineze din cauza drumului ... citeste toata stirea