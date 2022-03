Un autoturism s-a rasturnat in curtea unei locuinte

Un autoturism s-a rasturnat, miercuri seara, in curtea unei locuinte de pe raza localitatii Holda din orasul Brosteni.Potrivit ISU Suceava, in urma evenimentului rutier, o femeie in varsta de 40 de ani a fost transportata la spital pentru investigatii si ingrijiri medicale.La fata locului au intervenit pompierii militari ai Punctului de Lucru Crucea cu modulul SMURD (autospeciala pentru descarcerare si ambulanta SMURD B2), cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean ... citeste toata stirea