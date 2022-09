Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la Galanesti

> Cele doua persoane aflate la bord si-au pierdut viata > Avionul a fost distrus in proportie de 70% > Bogdan Adomnitei si instructorul de zbor decolasera de pe aerodromul din Fratautii Vechi duminica, in jurul orei 15:00O aeronava de mici dimensiuni s-a prabusit duminica seara in comuna Galanesti, in zona satului Hurjuieni.La bord se aflau doua persoane. Ambele au decedat, suferind leziuni foarte grave.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, cpt. Alin Galeata, la fata locului ISU ... citeste toata stirea