Un baiat de 14 ani a murit la banchetul de final de an. Tatal sau, profesor la scoala, era de fata. A fost deschis dosar penal pentru moarte suspecta

Tragedia s-a petrecut in timpul banchetului, copilul retragandu-se de pe ringul de dans catre masa, insa nu s-a mai putut ridica de pe scaun. Tragedie cumplita in judetul Suceava, unde un copil in varsta de 14 ani a murit la banchetul unde el, impreuna cu colegii sai, sarbatoreau finalul de an.Elevii se aflau pe ringul de dans, cand copilului i s-a facut rau si s-a dus la o masa, unde s-a asezat pe scaun, stand cu capul sprijinit pe masa. Tatal sau, profesor la scoala copilului, care se afla ... citeste toata stirea