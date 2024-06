Un baiat de 14 ani a plecat de acasa si nu a revenit...

Politia Suceava a anuntat ieri ca desfasoara activitati de cautare si identificare a minorului Andries George-Alexandru, de 14 ani, domiciliat in comuna Adancata, sat Fetesti, judetul Suceava, fara forme legale in oras Liteni, sat Corni, judetul Suceava, care la data de 9.06.2024 a plecat de la adresa unde locuieste fara forme legale, fara a reveni.Semnalmente: inaltime 1.50-1.55 m, constitutie slaba, ten masliniu, par saten, ochi caprui, fata ovala, pe bratul stang are ... citește toată știrea