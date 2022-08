Politia Suceava ne-a transmis ca desfasoara activitati de cautare a unui minor in varsta de 14 ani din comuna Patrauti.Mama lui a sesizat duminica faptul ca fiul sau a plecat voluntar inca din ziua precedenta, sambata, ultima data fiind vazut in zona centrala a comunei Patrauti in noaptea de 27 spre 28 august, in jurul orelor 23:30 - 0:00, in ... citeste toata stirea