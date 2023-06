Un barbat din Scheia a ajuns luni in Arestul Politiei Judetene Suceava fiind cercetat pentru distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice.Barbatul este acuzat ca duminica seara, in jurul orei 22:30, a rupt un indicator rutier si a provocat distrugeri intr-o statie de autobuz din comuna Scheia, cauzand un prejudiciu de aproximativ 2.000 lei in dauna Primariei Scheia./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ ... citeste toata stirea