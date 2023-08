Un ordin provizoriu de protectie a fost emis de politisti, iar un agresor a fost retinut pentru violenta in familie. Politia Municipiului Vatra Dornei a fost sesizata sambata, prin 112, de o femeie de 32 ani, care a reclamat ca a fost agresata de concubinul sau de 35 de ani. Potrivit Politiei Judetene Suceava, in urma cercetarilor s-a constatat ca femeia are o relatie de concubinaj cu barbatul de 35 de ani, ei locuind impreuna intr-un imobil situat in municipiul Vatra Dornei. In seara de 5 ... citeste toata stirea