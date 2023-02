Un barbat a ajuns in Arestul IPJ Suceava dupa ce a condus, baut si fara permis, un autoturism cu placutele de inmatriculare ale altei masini

Un barbat din Poiana Stampei a ajuns in Arestul Politiei Judetene Suceava si este cercetat pentru mai multe fapte penale.Astfel, potrivit anchetei politistilor, luni, in jurul orei 14:15, un echipaj de politie din cadrul Sectiei de Politie Rurala Nr. 15 Vatra Dornei, in timp ce se afla in serviciul de patrulare si control al traficului rutier pe DC 85E Dornisoara, din comuna Poiana Stampei, actionand in baza planului de actiune pe linie de consum de alcool si substante psihoactive, a oprit ... citeste toata stirea