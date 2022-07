Un barbat a ajuns in arestul Politiei

Un barbat a fost retinut si introdus in arestul Politiei Judetene Suceava dupa ce duminica seara a lovit un jandarm care asigura masurile de ordine la Zilele comunei Putna.Parchetul Judecatoriei Radauti a anuntat, luni, ca procurorul de caz a dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectul P.P., pentru savarsirea infractiunii de ultraj.Barbatul a fost acuzat ca duminica, in jurul orei 17:00, l-ar fi lovit cu pumnul in zona fetei pe un jandarm, din ... citeste toata stirea