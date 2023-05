Un barbat de 47 de ani a cazut, miercuri, la pranz, cu bicicleta, in sensul giratoriu din municipiul Radauti. In cadere, el a atins cu imbracamintea partea din dreapta fata a unui autoturism.Potrivit cercetarilor, radauteanul de 47 de ani mergea miercuri cu bicicleta pe str. Ion Nistor din Radauti, iar cand a ajuns in intersectia cu sens giratoriu dintre strazile str. Piata Unirii - str. Ion Nistor - str. 1 Mai - str. Putnei, a patruns in interiorul sensului giratoriu, desi in interiorul ... citeste toata stirea