Un barbat a fost arestat preventiv dupa ce a fost prins cu un colet cu 10 kg de canabis

> El detinea droguri in valoare de 600.000 de leiDIICOT Suceava a anuntat, vineri, ca un barbat a fost arestat preventiv dupa ce asupra lui a fost gasita o cantitate importanta de droguri.Astfel, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Suceava, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Suceava au organizat, miercuri, o actiune de prindere in flagrant a unei persoane implicate in savarsirea ... citeste toata stirea