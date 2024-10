Un barbat a fost atacat de urs in apropierea comunei Vama

> El a suferit rani la maini si la un piciorUn barbat de 54 de ani a fost atacat, ieri, de un urs in apropierea localitatii Vama, din judetul Suceava. Barbatul a suferit rani la maini si la un picior si a fost dus la spital.Potrivit Jandarmeriei Suceava, marti, in jurul orei 13:00, jandarmii au fost informati prin apel la 112 de un barbat de 54 de ani ca a fost atacat de un urs in zona extravilana Salatruc din localitatea Vama.Barbatul a suferit rani la maini si la un picior.La fata ... citește toată știrea