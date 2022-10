Un barbat a fost grav ranit dupa ce a cazut de pe un vagon-cisterna

Un barbat din Fratautii Noi a fost grav ranit in noaptea de luni spre marti, dupa ce a cazut de pe un vagon-cisterna la Dornesti in timp ce manevra un furtun pentru transbordarea produselor petroliere intre vagoane.Barbatul, angajat ca manipulant de marfa, se afla in incinta unei firme cu punct de lucru in Dornesti. In jurul orei 2:45, el efectua activitati specifice de serviciu, respectiv se afla pe un vagon-cisterna, unde manevra un furtun pentru transbordarea produselor petroliere intre ... citeste toata stirea