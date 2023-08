Un barbat care lucra, miercuri, la o firma din Patrauti a ajuns la UPU a SJU Suceava grav ranit dupa ce i-a sarit in fata ulei fierbinte provenit de la un telescop de camion.Potrivit anchetei, la UPU de la Spitalul Judetean Suceava au fost acordate miercuri ingrijiri medicale unui barbat din Suceava care, miercuri, in jurul orei 10:20, in timp ce desfasura serviciul la o firma cu sediul Patrauti, i-a explodat un telescop plin cu ulei fierbinte in fata, el fiind diagnosticat cu arsuri prin ulei ... citeste toata stirea