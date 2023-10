In ziua de 13 octombrie a.c., politistii de la Sectia 9 Politie Rurala Scheia au continuat cercetarea unui scandal care s-a produs pe strada Fierariei din comuna Scheia, legat de un incident petrecut pe data de 11 octombrie a.c. La acea data, un apel la politie a fost inregistrat pentru a sesiza aceste evenimente...Aflam ca in urma investigatiilor si activitatilor informativ-operative desfasurate, politistii au decis sa continue cercetarile in legatura cu un barbat in varsta de 49 de ani, din ... citeste toata stirea