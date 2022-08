Un barbat a furat, prin violenta, un telefon mobil

Judecatoria Campulung Moldovenesc a dispus, duminica, arestarea preventiva pentru 30 de zile a unui barbat care a furat un telefon mobil unei persoane.Potrivit Parchetului Judecatoriei Campulung Moldovenesc, sambata, la ora 19:00, in timp ce se aflau in zona statiei CFR Campulung-Est, inculpatul, prin acte de violenta si amenintari, i-a sustras persoanei vatamate un telefon mobil marca Samsung Galaxy A30S, in valoare de 700 de lei.In cauza au fost demarate cercetari sub aspectul savarsirii ... citeste toata stirea