Un barbat a murit dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc de locuinte

Un barbat din Siret a murit luni dupa-amiaza dupa ce a cazut de la etajul al treilea al unui bloc de locuinte, el fiind gasit de sotia sa.Potrivit primelor date din ancheta, barbatul locuia impreuna cu sotia sa intr-un bloc pe str. Margareta Musata, din Siret, iar luni, in jurul orei 16:30, sotia barbatului a iesit din apartament, deplasandu-se in parcul din proximitatea blocului, iar barbatul a ramas singur in incinta apartamentului.Dupa aproximativ 20 de minute, femeia a auzit o bufnitura ... citește toată știrea