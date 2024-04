Un barbat a murit dupa ce a cazut in beci de pe terasa

Un barbat din Preutesti a murit, duminica seara, dupa ce a cazut in beci de pe terasa locuintei.Potrivit datelor din ancheta politistilor, barbatul ar fi consumat in exces bauturi alcoolice la domiciliu, iar in jurul orei 18:15, in timp ce se afla pe terasa locuintei, aflandu-se in stare vadita de ebrietate, s-a dezechilibrat si a cazut in beciul locuintei.Ulterior, concubina lui, care se afla in curte, intrucat nu l-a mai vazut s-a deplasat pe terasa si l-a gasit cazut in beci. A anuntat ... citește toată știrea