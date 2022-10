Un barbat a murit dupa ce s-a prabusit peste el un mal de pamant

Foto: arhivaUn barbat de 65 de ani, din Boroaia, a murit dupa ce a fost surprins de un mal de pamant care s-a surpat peste el.Potrivit anchetei politistilor din cadrul Sectiei de Politie Rurala 1 Vadu Moldovei, barbatul din satul Moisa, comuna Boroaia, sapa luni un sant pentru canalizare in spatele casei. El a venit, in jurul orei 16:30, la locuinta, dupa care nu a mai fost vazut de familie...Intrucat membrii familiei au sesizat lipsa barbatului, l-au cautat pana in jurul orei 1:00 pe ... citeste toata stirea