Un barbat a murit iar alte patru persoane au fost ranite

> Din cauza vitezei, soferul a pierdut controlul masinii si a lovit un cap de podUn barbat de 47 de ani a murit, iar alte patru persoane, intre care si doi copii, au fost ranite in urma unui accident produs vineri dimineata, la Braiesti.Potrivit cercetarilor politistilor din cadrul Compartimentului Rutier, un barbat de 47 de ani, din Republica Moldova, a condus, in jurul orei 10:00, un autoturism VW inmatriculat in Germania, pe DN 2E, in afara localitatii Braiesti din comuna Cornu Luncii. ... citeste toata stirea