Un barbat a murit, iar doi tineri au fost raniti

Un barbat a murit, ieri dimineata, intr-un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme.Potrivit ISU Suceava, accidentul s-a produs pe raza localitatii Hartop si a fost anuntat prin 112 la ora 1.29.Au fost implicate doua autoturisme. Din nefericire, pentru un barbat in varsta de aproximativ 55 de ani, s-a declarat decesul la fata locului, acesta neraspunzand manevrelor de resuscitare.In urma evenimentului rutier, doi tineri, in varsta in varsta de 19 ani, respectiv 21 de ani ... citeste toata stirea