Un barbat a murit, iar un tanar a fost grav ranit

Un barbat de 38 de ani a murit, ieri-dimineata, intr-un accident rutier produs la Gura Putnei.Potrivit serg.-maj. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, un autoturism s-a rasturnat joi, in jurul orei 3, in afara partii carosabile, pe raza localitatii Gura Putnei.In urma evenimentului rutier, un barbat in varsta de 38 de ani a fost gasit decedat la fata locului, iar un tanar in varsta de 26 de ani, gasit in stare de inconstienta, a fost preluat de un echipaj SAJ si transportat la spital.La ... citeste toata stirea