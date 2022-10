Un barbat din Moldovita a murit, luni seara, in timp ce conducea un ATV.Potrivit anchetei politistilor, un barbat de 75 de ani, Vasile C., a decedat in timp ce conducea ATV-ul proprietate personala pe raza satului Argel, aflandu-se in fata locuintei sale.Barbatul a fost gasit mort, ... citeste toata stirea