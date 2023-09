Un barbat din comuna Arbore a murit, miercuri dupa-amiaza, in timp ce un echipaj de ambulanta incerca sa-l convinga sa primeasca ingrijiri medicale.Potrivit datelor din ancheta, mama barbatului a spus ca fiul ei de 58 de ani avea probleme in ceea ce priveste consumul de bauturi alcoolice si ca nu dorea sa mearga pe la medici pentru efectuarea analizelor medicale periodice... Iar miercuri, in jurul orei 15:00, acesta s-a simtit rau, motiv pentru care a chemat echipajul de ambulanta.In momentul ... citeste toata stirea