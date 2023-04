Un barbat din Gramesti a fost gasit, luni seara, inecat intr-un sant de pe marginea unui drum comunal din Garmesti. Potrivit anchetei, luni seara la ora 20.26, politistii din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti au fost sesizati prin 112 de o femeie din Gramesti ca o persoana este inecata in sant. Echipa operativa care a ajuns la fata locului a stabilit ca luni seara in jurul orelor 20.15, in timp ce o localnica mergea pe drumul comunal DC 36A de pe raza localitatii Verbia din comuna ... citeste toata stirea