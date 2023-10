Un barbat din Putna a murit, vineri, la scurt timp dupa ce a schimbat becul din anexa unui vecin.Potrivit datelor din ancheta, vineri, in jurul orei 12:00, un barbat de 76 de ani, din Putna, a mers la imobilul vecinului sau pentru a-i schimba acestuia un bec dintr-o anexa.Dupa circa 20 de minute, vecinul a mers la anexa unde se afla barbatul, ocazie cu care l-a gasit pe acesta in sezut, pe un trunchi de copac, inert. Becul de la anexa era in functiune. ... citeste toata stirea