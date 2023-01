Un barbat a murit pe o banca din Gura Humorului dupa ce in prealabil s-a plimbat prin zona centrala a orasului

Un barbat de 67 de ani din Gura Humorului a murit, duminica la pranz, pe o banca din centrul orasului.Dupa ce au fost sesizati de situatie prin 112 politistii au gasit pe o banca situata pe str. Uzinei, in fata unui magazin din centrul orasului Gura Humorului, un barbat, care statea cu fata in sus, fara semne vitale. In urma investigatiilor efectuate de catre echipajul de ambulanta sosit la fata locului s-a constatat ca acesta era decedat./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; ... citeste toata stirea