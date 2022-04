Un barbat a murit strangulat de maneca propriei haine

Un barbat de 61 de ani din Dolhasca a murit, marti seara, asfixiat, dupa ce maneca propriei haine s-a prins intr-un aparat electric de tocat coceni si i s-a infasurat in jurul gatului.Potrivit cercetarilor politiei, marti seara, Mihai-Ioan B., de 61 de ani, din Dolhasca, toca coceni la un aparat electric. La un moment dat, maneca de la haina pe care acesta o purta i-a fost prin-sa in aparat si i s-a infasurat in jurul gatului, prinzandu-l.Ca urmare a acestui fapt, barbatul s-a asfixiat. ... citeste toata stirea