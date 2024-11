Un barbat a reclamat ca a fost agresat de fosta sotie

> El zice ca a primit o palma, ea zice ca a fost amenintata cu moarteaPolitia Orasului Solca a fost sesizata, marti, prin numarul de urgenta 112, de un barbat de 49 ani din comuna Arbore despre faptul ca "exista un scandal in familie si a fost agresat fizic".Echipajul de politie deplasat la fata locului a stabilit ca barbatul si fosta sa sotie, in varsta de 45 de ani, sunt divortati de aproximativ 2 ani, insa in prezent locuiesc in acelasi imobil, urmand ca in viitor sa introduca actiunea ... citește toată știrea