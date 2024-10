Un barbat care a incendiat locuinta parintilor din Scheia a fost arestat preventiv

Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava ne-a informat ca, la data de 26 octombrie a.c., procurorii din cadrul acestei institutii, cu sprijinul politistilor judiciari din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Suceava - Sectia 9 Politie Rurala Scheia, au dispus retinerea unui suspect pentru 24 de ore, acesta fiind acuzat de "distrugere".Conform anchetatorilor, in dimineata zilei de 26 octombrie, in jurul orei 3:00, suspectul ar fi patruns in locuinta tatalui sau din satul Scheia, unde, ... citește toată știrea