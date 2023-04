Un barbat a fost arestat de Judecatoria Radauti pentru talharie calificata. Potrivit Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti in data de 13 aprilie 2023, la orele 20.50, un barbat a patruns in interiorul unei societati comerciale din Radauti si a smuls din mana casierei R.A. , suma de 3984 lei, rezultata din incasarile din acea zi, pe care si-a insusit-o pe nedrept, dupa care a parasit in fuga incinta unitatii comerciale.Prin ordonanta organului de cercetare penala din data de 14.04.2023, ... citeste toata stirea