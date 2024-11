Un barbat care a talharit o femeie in Falticeni a fost arestat preventiv

Parchetul de pe langa Judecatoria Falticeni a solicitat instantei arestarea preventiva a unui barbat pentru o perioada de 30 de zile, in intervalul 10 noiembrie - 9 decembrie a.c.Acesta este acuzat de savarsirea infractiunii de talharie, iar Judecatoria Falticeni a admis solicitarea.Conform referatului cu propunere de arestare preventiva, in data de 25 octombrie, in jurul orei 16:18, barbatul ar fi patruns in interiorul unui autoturism parcat pe strada Cuza Voda din municipiul Falticeni. In ... citește toată știrea