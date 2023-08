Un barbat care si-a amenintat tatal cu moartea, l-a strans de gat si l-a dat cu capul de peretii unei anexe, dar care a si sarit sa bata un politist ce intervenise la eveniment a fost arestat preventiv de Judecatoria Gura Humorului.Potrivit Parchetului de pe langa Judecatoria Gura Humorului, procurorii au dispus, luni, punerea in miscare a actiunii penale fata de un barbat pentru savarsirea infractiunilor "ultraj", "violenta in familie" si "amenintare".Potrivit cercetarilor efectuate pana in ... citeste toata stirea