Un barbat cazut in fantana a fost acoperit de pamant

Un barbat care a lucrat la saparea unei fantani a murit, la Calugareni, dupa ce, aflat pe marginea fantanii, a cazut in interior, iar un mal de pamant s-a surpat, acoperindu-l.Potrivit datelor din ancheta politistilor, un barbat de 43 de ani, din Adancata, sapa o fantana in curtea sa, ajutat de patru consateni.Martorii relateaza ca, la un moment dat, in timp ce victima se afla pe marginea fantanii, un mal de pamant s-a surpat, iar acesta a cazut in interior, fiind acoperit de pamant. ... citește toată știrea