Un barbat cu masca chirurgicala pe fata si un cutit a vrut sa talhareasca o batrana

Un barbat cu masca chirurgicala pe fata si un cutit, care a intrat in casa unei batrane din Partesti si a incercat sa-i ia banii prin amenintari, a fost arestat preventiv si este cercetat pentru tentativa de talharie calificata, a informat Parchetul de pe langa Judecatoria Gura Humorului.Potrivit cercetarilor efectuate in acest caz, s-a stabilit ca in data de 7 mai barbatul a patruns fara drept in gospodaria unei batrane de 88 de ani ce locuieste singura, aflata intr-o vadita stare de ... citeste toata stirea