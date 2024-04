Un barbat de 43 de ani din Radauti a evadat din arestul la domiciliu dupa ce a fost condamnat la patru ani inchisoare

Un barbat in varsta de 43 de ani din municipiul Radauti este cercetat penal pentru evadare, dupa ce ar fi parasit arestul la domiciliu la scurt timp dupa ce a fost condamnat la patru ani de inchisoare, a transmis, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) SuceavaPotrivit IPJ, barbatul a fost plasat, pe 25 aprilie, in arest la domiciliu, dupa ce timp de sase luni s-a aflat in arest preventiv pentru fapte asociate traficului si consumului de droguri. In cursul diminetii de vineri, ... citește toată știrea