Un barbat din Baia, dat disparut, a fost gasit mort sub ATV-ul cu care circula

Un barbat de 71 de ani, din Baia, care a plecat sambata la pranz de acasa cu ATV-ul, a fost gasit mort, duminica, intr-o padure de pe raza comunei.Potrivit datelor din ancheta politistilor, duminica, la ora 11:12, Politia Falticeni a fost sesizata prin 112 de o femeie despre faptul ca tatal sau in varsta de 71 de ani a plecat de acasa sambata, la ora 12:00, cu ATV-ul, in padurea de pe raza localitatii Bogata, din comuna Baia, in zona cabanei Jerna, ... citește toată știrea