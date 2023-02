Un barbat din Campulung Moldovenesc a fost arestat preventiv pentru ca a intrat in locuinta mamei si nu a respectat ordinul judecatoresc de protectie

Un barbat din Campulung Moldovenesc a fost arestat preventiv pentru ca nu a respectat ordinul judecatoresc de protectie si a intrat in locuinta mamei sale de care nu se putea apropia la mai putin de 100 de metri.Parchetul Judecatoriei Campulung Moldovenesc arata ca fata de barbat s-a dispus in 5 februarie inceperea urmaririi penale pentru incalcarea masurilor din ordinul de protectie intrucat in data de 5 februarie la orele 21.58 acesta s-a deplasat la locuinta mamei sale din Campulung ... citeste toata stirea