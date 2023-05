> El a prins o caprioara intr-un lat montat in padure, la TodirestiPolitistii suceveni au dispus masura retinerii pentru 24 de ore fata de un barbat de 45 de ani din comuna Darmanesti, pentru savarsirea unei fapte de braconaj.La data de 30 aprilie a.c., in jurul orei 14:30, politistii din cadrul SPR 5 Darmanesti au obtinut o informatie cu privire la faptul ca pe raza comunei are loc un act de braconaj cinegetic. Au fost identificati un barbat de 45 de ani si o femeie, ambii din Darmanesti, ... citeste toata stirea