Un barbat din Dorna Candrenilor a murit prins sub tractorul pe care il conducea

Un barbat de 42 de ani, din comuna Dorna Candrenilor, a murit, miercuri dupa-amiaza, dupa ce s-a rasturnat cu tractorul pe un teren alunecos si a fost prins sub utilaj.Sectia 15 Politie Rurala Vatra Dornei a fost sesizata prin 112 ca un tractor s-a rasturnat peste o persoana in localitatea Poiana Negrii.Politistii care au cercetat evenimentul au stabilit ca accidentul s-a produs in afara drumului public, pe un teren viran, unde a fost identificat rasturnat tractorul agricol sub care era ... citeste toata stirea