Un barbat din Frumosu a murit in padure

Un barbat de 50 de ani, din Frumosu, a murit, luni, in padure, in timp ce fasona un molid cu ajutorul unui motoferastrau mecanic.Accidentul s-a produs in cantonul silvic Dobrita din satul Molid. Barbatul era angajat al unei firme de exploatare a materialului lemnos.Barbatul, Grigore C., a fost declarat decedat de personalul de pe ambulanta sosit la fata locului, decesul survenind ca urmare a faptului ca un fag s-a dezradacinat in timp ce acesta fasona cu motofierastraul mecanic un alt ... citeste toata stirea