Un barbat din Horodniceni a murit la unsprezece zile dupa ce s-a lovit cu spatele de un dulap din casa

Un barbat din Horodniceni a murit la Spitalul Judetean Suceava unde era internat cu "traumatism cervical, soc spinal, tetrapareza"./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } }Potrivit cercetarilor, barbatul s-ar fi accidentat in ziua de 5 martie dupa ce, in timp ce se afla in podul ... citeste toata stirea