Un barbat din Ipotesti a fost incatusat de politisti dupa ce a facut scandal intr-un restaurant din Suceava

Politistii suceveni au amendat in noaptea de marti spre miercuri doi barbati care s-au agresat intr-un restaurant din centrul municipiului Suceava, fiind nevoiti sa-l incatuseze pe unul dintre ei, care era agresiv cu fortele de ordine.Un echipaj de politie a fost directionat marti, in jurul orei 23:25, catre un restaurant din zona centrala a municipiului Suceava, dupa ce un agent de securitate a sesizat ca un barbat aflat sub influenta bauturilor alcoolice face scandal in restaurant si refuza ... citeste toata stirea