Un barbat din satul Negrileasa, comuna Stulpicani, a fost scos temporar din locuinta, duminica dupa amiaza, in urma unui ordin de protectie emis ca urmare a scandalului declansat de barbat care era nemultumit ca sotia nu i-a pregatit de mancare.Potrivit anchetei, barbatul a venit duminica, in jurul orei 14:40, acasa in stare de ebrietate./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img ... citeste toata stirea